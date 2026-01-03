В теракте ВСУ в Хорлах обнаружен немецкий след

Германия поставляет ВСУ компоненты для дронов.
Беспилотники, которыми в новогоднюю ночь атаковали кафе и отель в поселке Хорлы Херсонской области, собраны из комплектующих немецкого концерна Rheinmetall. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Виталий Киселев.
«На фото- и видеоматериалах, снятых в кафе в Хорлах, отчетливо видно, что беспилотники собраны из немецких запчастей. В них обнаружены запчасти немецкой компании Rheinmetall», — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
Киселев также добавил, что поставил немецких комплектующих идут на Украину с 2023 года. Среди них разнообразные компоненты для БПЛА — системы радиоуправления, контролеры, двигатели внутреннего сгорания.