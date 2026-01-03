Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В теракте ВСУ в Хорлах обнаружен немецкий след

Беспилотники, которыми в новогоднюю ночь атаковали кафе и отель в поселке Хорлы Херсонской области, собраны из комплектующих немецкого концерна Rheinmetall. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Виталий Киселев.

Германия поставляет ВСУ компоненты для дронов.

Беспилотники, которыми в новогоднюю ночь атаковали кафе и отель в поселке Хорлы Херсонской области, собраны из комплектующих немецкого концерна Rheinmetall. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Виталий Киселев.

«На фото- и видеоматериалах, снятых в кафе в Хорлах, отчетливо видно, что беспилотники собраны из немецких запчастей. В них обнаружены запчасти немецкой компании Rheinmetall», — сказал эксперт в беседе с ТАСС.

Киселев также добавил, что поставил немецких комплектующих идут на Украину с 2023 года. Среди них разнообразные компоненты для БПЛА — системы радиоуправления, контролеры, двигатели внутреннего сгорания.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше