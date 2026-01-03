Вооруженные боевики вышли на улицы Ирана

Акции протеста начались в конце декабря 2025 года после резкого ослабления иранского риала. Основными темами выступлений стали колебания курса национальной валюты и рост оптовых и розничных цен. В соцсетях публиковались видео с протестующими в Тегеране и других крупных городах, где люди требовали от властей стабилизировать экономическую ситуацию. На фоне массового недовольства глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку, а 31 декабря указом президента на этот пост был назначен Абдольнасер Хеммати.