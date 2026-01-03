Вооруженные боевики вышли на улицы Ирана

В стране массовые беспорядки на фоне экономических проблем.
Группы вооруженных боевиков ночью вышли на улицы города Сербале на западе Ирана и открыли беспорядочную стрельбу в воздух, скандируя политические лозунги. Об этом сообщают иранские СМИ.
«Вооруженные боевики вышли на улицы Сербале, в Эйламе», — сообщает агенство Tasnim, текст приводит РИА Новости. Уточняется, что провинция Эйлам находится на западе Ирана.
В ролике, размещенном Tasnim, слышны крики и очереди автоматического огня. Боевики движутся по темным улицам, поднимают оружие вверх и стреляют, призывая к насильственному свержению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Агентство отмечает, что появление вооруженных групп происходит на фоне продолжающихся протестов в разных регионах страны. Ранее иранские СМИ сообщали о нападениях на сотрудников сил правопорядка. По данным агентства Fars, на западе Ирана трое человек погибли и 17 пострадали при атаке на полицейских. Еще как минимум два человека погибли на юго-западе страны, там же получили ранения несколько сотрудников полиции.
Акции протеста начались в конце декабря 2025 года после резкого ослабления иранского риала. Основными темами выступлений стали колебания курса национальной валюты и рост оптовых и розничных цен. В соцсетях публиковались видео с протестующими в Тегеране и других крупных городах, где люди требовали от властей стабилизировать экономическую ситуацию. На фоне массового недовольства глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку, а 31 декабря указом президента на этот пост был назначен Абдольнасер Хеммати.