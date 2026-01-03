Террорист в Иране погиб от собственной гранаты при попытке устроить взрыв

По словам Хейдари, один из вооружённых боевиков, связанный, по его утверждению, с террористическими группировками, намеревался взорвать гранату среди прохожих. Однако взрыв произошёл у него в руках ещё до совершения атаки, в результате чего сам террорист погиб.