Террорист в Иране погиб от собственной гранаты при попытке устроить взрыв

В провинции Кум, расположенной в центре Ирана, был предотвращён террористический акт, который планировал совершить вооружённый боевик. Об этом заявил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Мортаза Хейдари, передаёт иранское агентство Tasnim.
По словам Хейдари, один из вооружённых боевиков, связанный, по его утверждению, с террористическими группировками, намеревался взорвать гранату среди прохожих. Однако взрыв произошёл у него в руках ещё до совершения атаки, в результате чего сам террорист погиб.
Чиновник связал инцидент с действиями «врагов Ирана», в частности, упомянув президента США и премьер-министра Израиля, которые, по его мнению, стремятся посеять хаос в стране. Это происшествие произошло на фоне продолжающейся в Иране волны протестов и беспорядков.
Ранее сообщалось, что вооруженные боевики устроили стрельбу на улицах иранского города.
