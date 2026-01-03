Пациенты детской краевой больницы во Владивостоке замерзают в палатах

Информацию о ненормативной температуре распространяют в социальных сетях. Сообщается, что пена, которой заделывали щели в оконных рамах, уже сгнила, образовались дыры. Родители маленьких пациентов пытаются заделывать эти дыры одеялами, но одеяла примерзают к подоконнику. Дети в палатах остаются в флисовых костюмах, родители — в утеплённых халатах и верхней одежде. Обогреватели в палатах не разрешают устанавливать по правилам пожарной безопасности.
В таких условиях подача горячей воды тоже ограничена: в палатах подаётся только холодная, в общем санузле горячее водоснабжение предусмотрено в ограниченное время. Пациенты, которые лежат в отделении без нормального отопления и горячей воды, в основном болеют бронхитами и пневмонией.
На жалобы уже отреагировали в краевом Минздраве. Сообщается, что в палаты принесли дополнительные электрические радиаторы, которые всё же соответствуют требованиям пожарной безопасности, также пациентам выданы дополнительные одеяла. Температура в палатах, судя по последним замерам, составляет 21−22 градуса, замеры будут проводить два раза в сутки. Обход отделения провела главный врач больницы.
Напоминаем, на этих новогодних выходных оттепелей во Владивостоке не предвидится. Сегодня в дальневосточной столице ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, в конце дня сильный. Температура воздуха ночью опустилась до −10…-12°С днём повысится до −5…-7°С.