Пациенты детской краевой больницы во Владивостоке замерзают в палатах

Информацию о ненормативной температуре распространяют в социальных сетях. Сообщается, что пена, которой заделывали щели в оконных рамах, уже сгнила, образовались дыры. Родители маленьких пациентов пытаются заделывать эти дыры одеялами, но одеяла примерзают к подоконнику. Дети в палатах остаются в флисовых костюмах, родители — в утеплённых халатах и верхней одежде. Обогреватели в палатах не разрешают устанавливать по правилам пожарной безопасности.