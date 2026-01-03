Ударившие по Хорлам БПЛА собраны из деталей производства немецкой компании

Ранее в МВД России по Херсонской области опровергли фейк о поиске двух подозреваемых во взрыве в Хорлах, якобы скрывшихся на машине. Причиной взрыва стал удар украинских дронов, а не подрыв на месте. Следствие квалифицировало произошедшее как теракт и ведёт расследование. Ранее власти Херсонской области установили личности ещё пяти жертв атаки украинских БПЛА на село Хорлы, где погибли 28 человек. Среди опознанных: Сабитова Анастасия Дмитриевна (2001 г. р.), Буганова Оксана Леонидовна (1969 г. р.), Романив Сергей Игоревич (1982 г. р.), Дягилева Ирина Андреевна (1991 г. р.) и Голдобина Светлана Викторовна (1981 г. р.). Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб.