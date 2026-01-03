Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ударившие по Хорлам БПЛА собраны из деталей производства немецкой компании

Согласно заявлению военного эксперта Виталия Киселёва, дроны, которые нанесли удар по кафе и отелю в Хорлах, оказались собранными из деталей производства немецкой компании Rheinmetall. Информация опубликована ТАСС.

«В беспилотниках, упавших в Хорлах, были запчасти немецкой компании Rheinmetall, которая и ведёт поставки на Украину», — уточнил Киселёв.

На основе анализа фото- и видеоматериалов с места удара эксперт сделал вывод: БПЛА собраны из немецких запчастей. Он пояснил, что Германия с 2023 года осуществляет поставки запчастей для дронов на Украину: систем радиоуправления, контролеров, двигателей внутреннего сгорания.

Ранее в МВД России по Херсонской области опровергли фейк о поиске двух подозреваемых во взрыве в Хорлах, якобы скрывшихся на машине. Причиной взрыва стал удар украинских дронов, а не подрыв на месте. Следствие квалифицировало произошедшее как теракт и ведёт расследование. Ранее власти Херсонской области установили личности ещё пяти жертв атаки украинских БПЛА на село Хорлы, где погибли 28 человек. Среди опознанных: Сабитова Анастасия Дмитриевна (2001 г. р.), Буганова Оксана Леонидовна (1969 г. р.), Романив Сергей Игоревич (1982 г. р.), Дягилева Ирина Андреевна (1991 г. р.) и Голдобина Светлана Викторовна (1981 г. р.). Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше