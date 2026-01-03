Во Владивостоке девочка поскользнулась по дороге в школу и получила травмы

Во Владивостоке в декабре 225 года по пути на уроки школьница поскользнулась и упала на обледеневшей улице. Дорогу, как сообщают в сети, вовремя не почистили, и девочка получила травмы, потребовавшие госпитализации, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на следком Приморья.