Во Владивостоке девочка поскользнулась по дороге в школу и получила травмы

Во Владивостоке в декабре 225 года по пути на уроки школьница поскользнулась и упала на обледеневшей улице. Дорогу, как сообщают в сети, вовремя не почистили, и девочка получила травмы, потребовавшие госпитализации, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на следком Приморья.
«Отмечается, что сотрудники профильных структур мер к очистке дорожного покрытия от наледи не принимали», — подчеркнули в ведомстве.
Следственное управление СК России по Приморскому краю уже начало процессуальную проверку. Главный вопрос: почему опасный участок не был своевременно обработан?
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил руководителю приморского следствия Эдуарду Трубчику держать его в курсе всех деталей.
Ранее мы писали, что в Приморье 3 января ожидается морозная погода с гололедицей на дорогах.