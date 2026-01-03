Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке девочка поскользнулась по дороге в школу и получила травмы

Александр Бастрыкин поставил ситуацию на особый контроль.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке в декабре 225 года по пути на уроки школьница поскользнулась и упала на обледеневшей улице. Дорогу, как сообщают в сети, вовремя не почистили, и девочка получила травмы, потребовавшие госпитализации, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на следком Приморья.

«Отмечается, что сотрудники профильных структур мер к очистке дорожного покрытия от наледи не принимали», — подчеркнули в ведомстве.

Следственное управление СК России по Приморскому краю уже начало процессуальную проверку. Главный вопрос: почему опасный участок не был своевременно обработан?

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил руководителю приморского следствия Эдуарду Трубчику держать его в курсе всех деталей.

Ранее мы писали, что в Приморье 3 января ожидается морозная погода с гололедицей на дорогах.