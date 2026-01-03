Суд Стамбула арестовал 67 человек по подозрению в причастности к ИГИЛ*

Накануне Нового года турецкие силовики провели операцию против ИГИЛ* в трёх районах Стамбула. Всего задержали 147 человек. Из них 32 иностранца поместили в миграционный центр для последующей депортации.
На этой неделе в Турции прошли три волны масштабных рейдов по всей стране. Силовики задержали около 500 подозреваемых. По данным прокуратуры Стамбула, некоторые из них могли готовить теракты на новогодние праздники.
Ранее ФБР предотвратило теракт в Северной Каролине в канун Нового года. Задержанный 18-летний Кристиан Стердивант, по версии следствия, год готовил нападение в поддержку ИГ*. В суде ему предъявили обвинение в попытке предоставления материальной помощи иностранной террористической организации. По словам прокурора, целью нападения с молотками и ножами должны были стать посетители магазина и ресторана быстрого питания.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.