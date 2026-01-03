Суд Стамбула арестовал 67 человек по подозрению в причастности к ИГИЛ*

Ранее ФБР предотвратило теракт в Северной Каролине в канун Нового года. Задержанный 18-летний Кристиан Стердивант, по версии следствия, год готовил нападение в поддержку ИГ*. В суде ему предъявили обвинение в попытке предоставления материальной помощи иностранной террористической организации. По словам прокурора, целью нападения с молотками и ножами должны были стать посетители магазина и ресторана быстрого питания.