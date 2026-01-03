Во Владивостоке в сгоревшем вагончике обнаружили погибшего мужчину

2 января вечером на улице Залесной во Владивостоке произошла трагедия. Около 20:09 на пульт пожарно-спасательной службы поступил тревожный звонок: горел строительный бытовой вагончик, в котором находился человек, пишет «КП — Дальний Восток».
К прибытию первых расчетов МЧС строение было полностью охвачено открытым пламенем. Огнеборцам пришлось в тяжелых условиях вести бой с огнем, который бушевал на площади примерно 20 квадратных метров.
Когда пожар был локализован и потушен, внутри спасатели обнаружили тело мужчины. Личность погибшего в настоящий момент устанавливается. Следователям и дознавателям предстоит выяснить, кто этот человек.
Начата доследственная проверка. Специалисты МЧС России уже работают на месте происшествия. Их задача также установить точную причину возгорания и все обстоятельства, которые привели к трагическому финалу.
Ранее мы писали, что во Владивостоке пожарные оперативно потушили возгорание в квартире на 13 этаже.