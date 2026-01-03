В Сергиевом Посаде произошел крупный пожар на рынке

К тушению пожара привлечены 57 человек и 18 единиц техники.
Пожарные расчеты МЧС России ликвидируют крупное возгорание в торговых павильонах рынка «Щедруха» в Сергиевом Посаде Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В городе Сергиев Посад на улице 1-ая Рыбная произошло загорание в торговых павильонах рынка “Щедруха”. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается открытое горение на площади 3 тысячи “квадратов”. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
По информации пресс-службы, к проведению работ задействованы 57 человек и 18 единиц спецтехники; по предварительным сведениям, обошлось без пострадавших.
Ранее крупный пожар произошел на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге. Тогда огонь распространился на площади около 1,5 тысячи квадратных метров, были эвакуированы около 100 человек, один пострадал.