ABC: в Аризоне разбился вертолет

В американском штате Аризона потерпел крушение частный вертолет с четырьмя людьми на борту.

Источник: Аргументы и факты

Частный вертолет потерпел крушение в горной местности недалеко от американского города Финикс в штате Аризона. О происшествии сообщил телеканал ABC News.

Авария произошла 2 января около 11:00 по местному времени. На борту воздушного судна находились четыре человека, однако информация об их состоянии на данный момент отсутствует. Спасательные службы предпринимают попытки добраться до места падения.

Расследование обстоятельств инцидента будет проводить Национальный совет по безопасности на транспорте США. Специалистам предстоит установить причины катастрофы после завершения первичных спасательных мероприятий.

Ранее рядом с пляжем с отдыхающими в бразильском Рио-де-Жанейро произошло смертельное крушение самолета в море.