В Сергиевом Посаде возник пожар в торговых павильонах

В Сергиевом Посаде Московской области пожарные МЧС локализуют возгорание торговых павильонов на площади 3 тыс. кв. метров. Информация об этом опубликована в официальном аккаунте министерства в MAX.
«В Сергиевом Посаде горят торговые павильоны на рынке по улице 1-я Рыбная. Огонь охватил 3 тысячи “квадратов”. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают 57 пожарных и 18 единиц техники.
Немногим ранее в частном доме на Среднем Урале возник пожар. После того, как 17-летний юноша плеснул в печь легковоспламеняющуюся жидкость, произошло возгорание. Пожар унес жизни двух школьников 14 и 12 лет, еще трое подростков получили ожоги и отравление, а 20-летний молодой человек находится в критическом состоянии.