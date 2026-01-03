В Сергиевом Посаде возник пожар в торговых павильонах

Немногим ранее в частном доме на Среднем Урале возник пожар. После того, как 17-летний юноша плеснул в печь легковоспламеняющуюся жидкость, произошло возгорание. Пожар унес жизни двух школьников 14 и 12 лет, еще трое подростков получили ожоги и отравление, а 20-летний молодой человек находится в критическом состоянии.