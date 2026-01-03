Колонизация Луны за 4 года: что известно о программе Artemis, которая ожила при Трампе

Программа появилась еще в 2017 году.
Президент США Дональд Трамп утвердил директиву о «космическом превосходстве США», в которой закреплен курс на расширение американского доминирования на Луне и в дальнем космосе. Соответствующий документ был обнародован 18 декабря 2025 года. В нем определены сроки повторной высадки американских астронавтов на Луну, а также создания на ее поверхности постоянного опорного пункта в рамках реализуемой NASA программы «Артемида». Подробнее о том, как США будет «захватывать» космос — в материале URA.RU.
Суть программы «Артемида».
Программа получила новую жизнь при Трампе.
Artemis — космическая программа NASA, нацеленная на высадку астронавтов на Луну и впоследствии на Марс. Инициатива была запущена в 2017 году и реализуется за счет финансирования правительства США. Изначально ключевой задачей программы рассматривалась коммерческая добыча полезных ископаемых на поверхности Луны.
В 2019 году NASA представило детализированную дорожную карту программы «Артемиды». Согласно этим планам, агентство намерено создать на Луне постоянно обитаемую базу, которая станет основой для дальнейшего освоения Марса.
На первом этапе предполагается проведение серий беспилотных и пилотируемых облетов Луны с последующей высадкой астронавтов на ее поверхность. Второй этап предусматривает организацию регулярных миссий на Луну и развертывание необходимой лунной инфраструктуры. После 2028 года планируется приступить к строительству окололунной орбитальной станции Lunar Gateway («Лунные ворота»).
Запуски миссий будут осуществляться с использованием ракеты-носителя SLS, разработанной компанией Boeing. В качестве пилотируемого аппарата будет применяться космический корабль Orion, созданный корпорацией Lockheed Martin.
Что происходит с «Артемидой» сейчас.
«Артемида-1» прошла быстрее запланированного срока.
16 ноября 2022 года космический корабль Orion в автоматическом режиме был направлен к Луне в рамках «Артемида-1», где должен находиться на окололунной орбите в течение нескольких недель. Продолжительность всей миссии заявлена в 42 дня, после чего спускаемый аппарат корабля должен совершить приводнение в Атлантическом океане.
В рамках этой же миссии NASA планировала вывести на орбиту Луны два кубсата (сверхмалых спутника — прим. ред. URA.RU) — Lunar IceCube и Lunar Polar Hydrogen Mapper (LunaH-Map). Их задачей являлся поиск воды на естественном спутнике Земли. Аппарат Lunar IceCube будет заниматься картированием областей, содержащих воду, как на поверхности Луны, так и в ее экзосфере — разреженном газовом слое, окружающем спутник. Общая фактическая продолжительность миссии составила 25,5 суток.
Миссия «Артемида-2», запуск которой намечен на 2026 год, должна стать первым пилотируемым испытательным полетом ракеты-носителя SLS и космического корабля Orion. В составе экипажа — четыре астронавта, которые проведут серию расширенных испытаний на околоземной орбите. После этого Orion будет выведен на траекторию свободного возврата вокруг Луны: корабль облетит спутник без выполнения дополнительных маневров и, не используя двигатели для возвращения, направится обратно к Земле для повторного входа в атмосферу и приводнения. Старт запланирован не ранее 5 февраля 2026 года.
Будущее программы «Артемида».
При успехе «Артемида-2», программу ждет развитие в будущем.
В рамках «Артемида-3» предварительная миссия завсит от поддержки, задачей которой является размещение системы посадки человека (HLS) на около-прямолинейной гало-орбите (NRHO) Луны до старта ракеты-носителя SLS с кораблем Orion. После вывода HLS на орбиту NRHO SLS/Orion доставит корабль Orion для стыковки с посадочным модулем. Двое членов экипажа перейдут на HLS, который выполнит спуск на лунную поверхность; продолжительность их работы на Луне составит около 6,5 суток. За это время астронавты проведут не менее двух выходов на поверхность, после чего HLS осуществит подъем и вернет их в точку встречи с Orion. Корабль Orion затем доставит всех четырех астронавтов обратно на Землю.
Миссия «Артемида-4», старт которой запланирован не ранее 2028 года, предусматривает пилотируемый полет к орбитальной станции Lunar Gateway, размещаемой на около-прямолинейной гало-орбите Луны, с использованием модернизированного варианта ракеты SLS Block 1B. Ей будет предшествовать поддерживающая миссия, которая выведет на орбиту первые два модуля станции. Повышенная грузоподъемность версии Block 1B позволит комплексу SLS/Orion доставить к Lunar Gateway модуль I-HAB для его интеграции в состав орбитального шлюза.
В рамках последующих экспедиций — от «Артемиды-5» до «Артемиды-9» и далее — предполагается регулярная высадка астронавтов на поверхность Луны с использованием все более развитой лунной инфраструктуры, формируемой поддерживающими миссиями. Планируется развертывание жилых модулей, передвижных средств (вездеходов), научной аппаратуры, а также оборудования для добычи и переработки лунных ресурсов.