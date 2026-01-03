Колонизация Луны за 4 года: что известно о программе Artemis, которая ожила при Трампе

В рамках «Артемида-3» предварительная миссия завсит от поддержки, задачей которой является размещение системы посадки человека (HLS) на около-прямолинейной гало-орбите (NRHO) Луны до старта ракеты-носителя SLS с кораблем Orion. После вывода HLS на орбиту NRHO SLS/Orion доставит корабль Orion для стыковки с посадочным модулем. Двое членов экипажа перейдут на HLS, который выполнит спуск на лунную поверхность; продолжительность их работы на Луне составит около 6,5 суток. За это время астронавты проведут не менее двух выходов на поверхность, после чего HLS осуществит подъем и вернет их в точку встречи с Orion. Корабль Orion затем доставит всех четырех астронавтов обратно на Землю.