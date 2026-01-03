Торговые павильоны загорелись в Сергиевом Посаде на площади 3000 «квадратов»

Пожарные тушат торговые павильоны в подмосковном Сергиевом Посаде на территории трех тысяч квадратных метров. Об этом в субботу, 3 января, сообщили в МЧС России по региону.
— В Сергиевом Посаде горят торговые павильоны на рынке по улице 1-я Рыбная. Огонь охватил три тысячи «квадратов». Тушение осложняет высокая пожарная загрузка, — сказано в публикации.
По предварительной информации, никто не пострадал. Уточняется, что на месте работают 57 специалистов и 18 единиц техники.
Пожар произошел в частном одноэтажном деревянном доме на Синельниковской улице в Москве. Об этом 1 января сообщили в МЧС.
30 декабря семилетний мальчик спас младшего брата из горящего дома в Башкортостане. Никто из детей не пострадал. Пожар ликвидировали.