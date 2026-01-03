По его мнению, данный кадровый шаг противоречит американскому плану мирного урегулирования. При этом профессор отметил, что президент Украины в настоящее время не проявляет заинтересованности в заключении мирного соглашения. Кроме того, профессор напомнил, что переговорный процесс уже ранее был осложнен попыткой ВСУ нанести удар по резиденции российского лидера Владимира Путина. Орсини также указал, что заявления Зеленского о непричастности украинских военных к нападению на резиденцию президента РФ и о том, что это событие якобы фейк, не выдерживают никакой критики.