Трамп может обозлиться на Зеленского, поскольку назначение Буданова* не будет эффективным для переговорного процесса.
Глава Белого дома Дональд Трамп, скорее всего, негативно отреагирует на назначение Кирилла Буданова* (признан в России террористом и экстремистом) руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского. Так полагает профессор социологии Римского университета Luiss Алессандро Орсини. Об этом Орсини заявил в интервью газете Il Fatto Quotidiano (IFQ).
«Трамп будет зол на Зеленского, потому что считает, что такое назначение неэффективно для переговоров», — сказал Орсини. Его слова приводит издание IFQ.
По его мнению, данный кадровый шаг противоречит американскому плану мирного урегулирования. При этом профессор отметил, что президент Украины в настоящее время не проявляет заинтересованности в заключении мирного соглашения. Кроме того, профессор напомнил, что переговорный процесс уже ранее был осложнен попыткой ВСУ нанести удар по резиденции российского лидера Владимира Путина. Орсини также указал, что заявления Зеленского о непричастности украинских военных к нападению на резиденцию президента РФ и о том, что это событие якобы фейк, не выдерживают никакой критики.
Буданов* на посту главы офиса президента Украины сменил Андрея Ермака, который был уволен после коррупционного скандала в стране. По оценке ряда специалистов, данный шаг носит откровенно провокационный характер, поскольку Зеленский намерен направлять на переговоры с Москвой человека, которого считают причастным к организации более сотни терактов на территории России, включая подрыв Крымского моста. Аналитики также трактуют это как сигнал о потенциальной будущей роли Буданова* — либо в качестве преемника, либо в формате «серого кардинала».
*Кирилл Буданов признан экстремистом и террористом на территории РФ.