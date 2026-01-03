Рядом с Пентагоном вырос уровень заказов пиццы

Неофициальный индекс пиццы Пентагона резко вырос в первые дни 2026 года.
Количество заказов пиццы в районе штаб-квартиры министерства обороны США в Арлингтоне (штат Вирджиния) заметно выросло в первые дни января 2026 года, несмотря на рождественские и новогодние каникулы. Об этом свидетельствуют открытые данные специализированного портала Pentagon Pizza Index, отслеживающего активность сетевых пиццерий в непосредственной близости от Пентагона.
«DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится на сайте. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что последние дни декабря и начало января традиционно считаются периодом пониженной деловой активности, однако графики Pentagon Pizza Index показывают устойчивый подъем заказов.
На сайте указывается, что индикатор формируется на основе чеков нескольких крупных федеральных сетей доставки, работающих в радиусе нескольких километров от комплекса зданий минобороны США. Учитываются как онлайн-заказы, так и телефонные заявки, а также временные пики нагрузки в вечерние часы.
DEFCON — это шкала готовности вооруженных сил США Обычно выделяют пять уровней боеготовности — от 5 (обычный мирный режим) до 1 (максимальная готовность к немедленным действиям). В свою очередь, так называемый «индекс пиццы Пентагона» — это название неофициального индикатора, который отслеживает резкое увеличение заказов пиццы рядом с Пентагоном. Чем шкала выше, тем больше шансов того, что в Минобороны США готовятся к глобальным событиям.