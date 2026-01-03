Рядом с Пентагоном вырос уровень заказов пиццы

DEFCON — это шкала готовности вооруженных сил США Обычно выделяют пять уровней боеготовности — от 5 (обычный мирный режим) до 1 (максимальная готовность к немедленным действиям). В свою очередь, так называемый «индекс пиццы Пентагона» — это название неофициального индикатора, который отслеживает резкое увеличение заказов пиццы рядом с Пентагоном. Чем шкала выше, тем больше шансов того, что в Минобороны США готовятся к глобальным событиям.