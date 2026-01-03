Как искали и не нашли исчезнувшую семью Усольцевых

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых стало одной из самых обсуждаемых тем 2025 года. События, развернувшиеся в сентябре в Красноярском крае, выявили слабые места в методах поиска и коммуникациях между ведомствами. Но все сделали из этой операции нужные выводы.
Корреспондент krsk.aif.ru рассказывает, как проходили поиски Усольцевых и почему они зашли в тупик.
Где пропали Усольцевы?
28 сентября 2025 года Сергей Усольцев с женой Ириной и дочерью Ариной отправились в поход по туристическому маршруту на Кутурчинском Белогорье. Машину они оставили возле начала тропы.
Тревогу забила коллега Ирины на следующий день, когда женщина не вышла на связь по рабочим вопросам. Еще через день сын пропавшей Данил Баталов написал заявление в полицию. Активные поиски на месте начались 1 октября.
Помимо профессиональных спасателей и полиции Усольцевых искали тысячи добровольцев. Они приезжали в Кутурчин из разных регионов страны. Причем многие из них даже не были волонтерами общественных поисковых отрядов. Семейную пару с маленькой дочкой искали также с помощью вертолетов и беспилотников.
Поиски Усольцевых стали самыми массовыми в стране за всю историю. В них приняли участие более полутора тысяч человек. Но они не дали ни единой зацепки. Помимо машины, где кроме личных вещей пропавших нашли 300 тысяч рублей, ничего нет.
Активную фазу поисков свернули 12 октября.
Почему не смогли найти Усольцевых?
По мнению большинства экспертов, поиски начались слишком поздно.
"Если бы об их исчезновении стало известно в воскресенье вечером, 28 сентября, если бы они предупредили соседей, коллег, друзей, родственников, что планируют вернуться в этот же день, но не вышли на связь, их бы сразу начали искать. Самая главная ошибка — не сообщили, куда пошли.
По статистике, при обращении в первые сутки вероятность найти человека — больше 85%. Когда это происходит на третий день, шансы обнаружить людей составляют менее 40%, потому что уже нет свидетелей, а потерявшиеся могли далеко уйти«, — сказал корреспонденту krsk.aif.ru руководитель поискового отряда “ЛизаАлерт” по Красноярскому краю Владислав Величко (позывной “Валдис”).
«У МЧС есть перевозимая станция сотовой связи. Они готовы были поставить её на месте поиска в первый же день, потому что там другой связи нет. Но согласование с сотовым оператором подключения этой базовой станции к каналу заняло четыре дня. Если бы она появилась в первый день, возможно, результаты поиска могли бы быть иными», — сообщил корреспонденту krsk.aif.ru депутат регионального Заксобрания, опытный турист, принимавший участие в поисках семьи Алексей Кулеш.
Другая сложность, по словам парламентария, — обмен информацией между структурами. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» по закону не имеют права опрашивать свидетелей, это делают МВД и СК. Однако правоохранительные органы, ссылаясь на закон об оперативно-разыскной деятельности, не предоставляют поисковикам всю полученную информацию.
Еще одна причина — на Белогорье уже в начале октября лежал глубокий снег. Из-за этого, в том числе, и свернули масштабные поиски. А снежный покров уничтожил следы почти сразу после пропажи Усольцевых. Беспилотники и вертолеты тоже не смогли эффективно помочь в условиях нелетной погоды и плохой видимости.
Чему научили поиски Усольцевых?
После того, как прекратили масштабные поиски, в Красноярске состоялась совещание всех структур и общественников, искавших Усольцевых. На нем стало известно, что дело о пропаже Усольцевых передали в отдел по особо важным делам ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Так у следователей появилось больше полномочий.
«Всеми участниками поисковых мероприятий получен колоссальный опыт, который, конечно будет использоваться в дальнейшем при проведении поисков людей. Извлечены уроки в части организации таких операций, потому что где-то промедлили, долго собирались. Это нужно, чтобы быстрее и оперативное искать», — сказала корреспонденту krsk.aif.ru представитель СК Юлия Арбузова.
«Большим плюсом поисковой операции стало наше взаимодействие с Красноярским отделением Российского Красного Креста, которое предоставило нам палатки, тепло, питание, огромное количество всего необходимого. За время поисков психологи организации провели более 400 консультаций с родственниками, представителями служб, добровольцами. Этот опыт будет распространяться по всей стране», — поделился Величко.
Из-за большого резонанса поиски окончательно не сворачиваются. Родным, как в некоторых других случаях, не приходится требовать от разных служб, чтобы те активно искали. И, как заявляли в СК, уголовное дело будет продлеваться, пока Усольцевых не найдут.
«Под эту волну присоединяются неравнодушные люди. Получаются практически “народные” поиски. Еще плюс в том, что многие люди пересмотрели свое отношение к походам и начали более серьезно к этому относиться», — объяснила корреспонденту krsk.aif.ru психолог Мария Терешкова.
Продолжают ли искать Усольцевых?
Теперь на поиски Усольцевых выезжают только профессионалы — спасатели, полицейские, криминалисты. Они работают в заданных квадратах. При этом тщательно обследуют не только сам лес, но и пещеры с гротами.
И сейчас все зависит от погоды. Как только она позволяет, профессионалы выезжают в Кутурчин небольшими группами.
Если до весны Усольцевых не найдут, операция будет усилена в теплое время года.
Напомним, версий загадочного исчезновения семьи множество. Основная — несчастный случай.