В Иране боевик умер при попытке совершить теракт

В иранской провинции Кум, расположенной в центральной части страны, была предотвращена попытка террористического акта на фоне продолжающихся протестов и беспорядков. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Мортаза Хейдари.
По его информации, один из вооруженных боевиков, связанный с террористическими группировками, планировал атаку на мирных жителей с использованием гранаты. Однако взрывное устройство сдетонировало преждевременно, прямо в руках нападавшего, в результате чего он погиб на месте.
Иранские СМИ сообщали о росте насилия в ходе протестов, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным агентства Fars, на западе страны в результате атак на полицию погибли три человека и еще 17 получили ранения, а на юго-западе Ирана сообщалось как минимум о двух погибших и нескольких пострадавших полицейских.
Ранее в американском штате Северная Каролина правоохранительные органы задержали 18-летнего юношу, которого подозревают в подготовке террористического акта. По данным властей, преступление планировалось совершить в канун Нового года.