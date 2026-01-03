В Иране боевик умер при попытке совершить теракт

Иранские СМИ сообщали о росте насилия в ходе протестов, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным агентства Fars, на западе страны в результате атак на полицию погибли три человека и еще 17 получили ранения, а на юго-западе Ирана сообщалось как минимум о двух погибших и нескольких пострадавших полицейских.