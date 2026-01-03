Женщина, унесенная течением под Мурманском, является гражданкой Белоруссии

Женщина, которая пропала во время айс-флоатинга на реке Туломе в Мурманской области, является гражданкой Белоруссии. Об этом в пятницу, 2 января, сообщило посольство республики в РФ.
Ранее сообщалось, что вечером 1 января на реке Туломе в районе Поморской набережной города Колы при групповом занятии айс-флотингом (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) 57-летнюю женщину унесло течением.
— По полученной от российских профильных ведомств информации, 1 января 2026 года гражданку Беларуси унесло в море во время групповых занятий айс-флоатингом в акватории реки Тулома в Мурманской области, — сказано в Telegram-канале белорусского посольства.
Уточняется, что пропавшую до сих пор не обнаружили. Поисковая операция МЧС будет продолжена.
— Генконсульство Беларуси в Петербурге находится в постоянном контакте с региональными следственными органами и спасательными службами, — отметили в белорусском посольстве.
