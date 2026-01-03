Ричмонд
Унесённая течением реки под Мурманском женщина является гражданкой Беларуси

Женщина, пропавшая во время группового айс-флоатинга в Мурманской области, оказалась гражданкой Белоруссии. Генконсульство в Санкт-Петербурге поддерживает постоянную связь с российскими властями по этому делу, сообщили в дипмиссии.

Источник: Life.ru

По данным посольства, на месте происшествия сохраняются сложные погодные условия и сильный мороз. По состоянию на 20:00 2 января 2026 года, туристку так и не нашли. Поисковые работы продолжаются.

Ране следственное управление СК по Мурманской области возбудило уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным ведомства, 1 января 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины 1968 года рождения. Предварительно, во время практики лежания на льдине или в холодной воде её унесло течением реки. Местонахождение пропавшей до сих пор не установлено. Следователи работают на месте происшествия, выясняя все детали и причины случившегося.

