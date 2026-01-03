От чего содрогнулась Иркутская область: самые шокирующие убийства в 2025 году

IrkutskMedia, 3 января. 2025 год оставил след не только в политике и экономике, но и в криминальной хронике Иркутской области. Некоторые преступления вышли далеко за рамки уголовных дел и потрясли всю страну. Эти злодеяния буквально шокировали своей жестокостью и поражали масштабом. Представляем убийства, вызвавшие самый широкий общественный резонанс.
Пьяный мужчина зарезал 16-летнюю девушку и ранил парня в Чунском районе
В районном поселке Чунском Иркутской области во время распития спиртного 32-летний мужчина зарезал 16-летнюю девушку и ранил ножом молодого человека. Трагедия произошла в съемной квартире одного из домов вечером 14 января. После происшествия мужчина сам обратился в полицию, передает ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, подозреваемого задержали. Установлено, что мужчина распивал алкоголь в компании 16-летней девушки и других гостей. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате чего подозреваемый ударил ножом девушку в грудь, а также нанес ножевые ранения молодому человеку.
Подросток зарезал возлюбленную и свою соседку в Шелехове
В Шелехове полицейские и местный житель задержали подростка, который убил двух девушек. Вечером 12 октября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома между 14-летними парнем и его возлюбленной произошел конфликт, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Во время потасовки юноша ранил сверстницу ножом. Также ранения получила его соседка 2002 года рождения — девушка пыталась остановить нападавшего. От полученных травм обе постарадавшие скончались в больнице.
Юноша убил четырех друзей и сам погиб на пожаре в Байкальске
Трагедия в Байкальске шокировала не только жителей Иркутской области, но и всей страны. Ночью 28 мая группа подростков праздновала день рождения девочки. Известно, что у подростков был не только алкоголь, но и наркотики. Один из юношей схватил нож и зарезал четверых детей, а также ранил еще четверых несовершеннолетних. Предполагаемый убийца поджег дом, а сам погиб на месте происшествия после начавшегося пожара. По предварительной информации, юноша испытывал к симпатию к одной из девочек. Известно, что подростки распивали алкоголь, и парень в состоянии опьянения стал вести себя агрессивно. Девочка отвергла его ухаживания и отказала в близости.
В Усть-Илимске мать заколола ножом сожителя, защищая свою дочь
Событие произошло в мае 2025 года. По данным суда, сожитель подсудимой применил физическую силу к её дочери. Женщина попыталась остановить мужчину, однако он не реагировал на её требования. В результате она нанесла ему несколько ударов кухонным ножом в жизненно важные органы, от которых мужчина скончался на месте. После происшествия подсудимая помыла орудие преступления и связывалась с родственниками и знакомыми, советуясь о дальнейших действиях.
Трое мужчин напали на посетителей кафе в Ново-Ленино Иркутска, есть погибший
Трое жителей Иркутска, включая подростка, обвиняются в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 27 мая трое посетителей одного из кафе в Ленинском районе города напали на двоих мужчин. Иркутянин с товарищем и со своим сыном избили потерпевших ногами, руками и нанесли им удары ножом. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте.
Его друг сумел скрыться от нападавших в кафе.
20-летнюю девушку убили на участке дома в Большом Луге Шелеховского района
На участке дома в поселке Большом Луге Шелеховского района обнаружили тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти 8 июля. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели.
Забайкалец с расстройством психики жестоко расправился с братом из Иркутской области
73-летний житель села Смоленка Читинского района Забайкалья убил своего 74-летнего двоюродного брата из Иркутской области. Установлено, что пожилой мужчина жестоко расправился с жертвой после ссоры. По результатам экспертизы выяснилось, что фигурант дела невменяем в связи с психическим расстройством.
Пьяный мужчина схватил нож и зарезал свою мать в Усть-Куте
38-летний сын нанес множественные удары ножом в грудь своей 71-летней матери. По версии следствия, между пьяным мужчиной и его матерью произошёл конфликт.
Шесть ударов в грудь: в Черемхове женщина зарезала знакомого во время ссоры
Преступление, по данным следствия, произошло в июле 2025 года в селе Голуметь после конфликта, возникшего во время распития алкоголя. По версии следствия, женщина и её сожитель приехали к его родственникам. Вечером в компании знакомых между обвиняемой и одним из мужчин вспыхнул конфликт, когда она спросила его о причинах совершения им преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Житель Саянска задушил сожительницу подушкой во время ссоры
В Саянске суд признал 28-летнего местного жителя виновным в убийстве своей сожительницы. Трагедия произошла 2 июля 2025 года в одной из квартир микрорайона Молодёжный. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и 40-летней женщиной возникла ссора.