От чего содрогнулась Иркутская область: самые шокирующие убийства в 2025 году

Трагедия в Байкальске шокировала не только жителей Иркутской области, но и всей страны. Ночью 28 мая группа подростков праздновала день рождения девочки. Известно, что у подростков был не только алкоголь, но и наркотики. Один из юношей схватил нож и зарезал четверых детей, а также ранил еще четверых несовершеннолетних. Предполагаемый убийца поджег дом, а сам погиб на месте происшествия после начавшегося пожара. По предварительной информации, юноша испытывал к симпатию к одной из девочек. Известно, что подростки распивали алкоголь, и парень в состоянии опьянения стал вести себя агрессивно. Девочка отвергла его ухаживания и отказала в близости.

