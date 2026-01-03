G1: в ДТП с грузовиком в Бразилии погибли 11 человек

В Бразилии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщил новостной портал G1.
По имеющейся информации, среди погибших числится водитель пассажирского автобуса.
Еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Ранее в Челябинске днем 31 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.