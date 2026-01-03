В Кодинске водитель кроссовера сбила двух девочек на пешеходном переходе (видео)

В Кодинске Красноярского края водитель кроссовера сбила двух семилетних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе. Обе пострадавшие госпитализированы.
Инцидент произошел днем 2 января на проспекте Ленинского комсомола. Двое детей собирались переходили дорогу по «зебре». Поворачивающая в этот момент машина остановилась у пешеходного перехода, чтобы пропустить девочек. Вероятно, дети, не увидев за ней другой транспорт, начали переходить. В этот момент кроссовер SsangYong под управлением 36-летней женщины продолжал движение и сбил детей.
На кадрах с камер видно, как одну из девочек откинуло в сторону, а другая попала прямо под колеса автомобиля. В результате оба ребенка с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и останавливаться, если другие транспортные средства уже уступили дорогу пешеходам.