В Кодинске водитель кроссовера сбила двух девочек на пешеходном переходе (видео)

Инцидент произошел днем 2 января на проспекте Ленинского комсомола. Двое детей собирались переходили дорогу по «зебре». Поворачивающая в этот момент машина остановилась у пешеходного перехода, чтобы пропустить девочек. Вероятно, дети, не увидев за ней другой транспорт, начали переходить. В этот момент кроссовер SsangYong под управлением 36-летней женщины продолжал движение и сбил детей.