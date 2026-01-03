В Бразилии произошло ДТП с пассажирским автобусом, погибли 11 человек

В результате ДТП автобуса с грузовиком в бразильском городе Пелотас погибли 11 человек. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на данные властей и федеральной дорожной полиции (PRF).
«В результате аварии, в которой принимали участие грузовик и автобус в Пелотасе, погибли 11 человек», — говорится в сообщении.
ДТП произошло в 11:25 утра (17:25 мск) на 491 км трассы BR-116, заблокировав обе полосы движения. Спасательные работы были осложнены из-за того, что в пассажирский автобус высыпался песок из грузового прицепа.
Администрация города Сан-Лоренсу-ду-Сул, ближайшего к месту аварии, держит ситуацию на контроле и оказывает всю необходимую помощь пострадавшим.
Ранее KP.RU писал, что в США сильный снегопад стал причиной крупной аварии на границе штатов Иллинойс и Индиана. Тогда 45 автомобилей заблокировали движение по автомагистрали.