Три человека погибли в перевернувшейся лодке в Ленинградской области

Вечером в пятницу, 2 января, на Новоладожском канале в Ленинградской области перевернулась лодка, три человека погибли. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба региона.
Трагедия произошла в районе базы Креницы. В лодке было четыре человека. Один выжил, его передали медикам скорой помощи.
— С 15 ноября 2025 года на всех водных объектах региона официально закрыта навигация для маломерных судов, — подчеркивается в посте в социальной сети «ВКонтакте».
После произошедшего Западное межрегиональное следственное управление возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По версии следствия, аэролодка перевернулась, когда столкнулась с конструкцией наплавного моста.
Женщина, которая пропала во время айс-флоатинга на реке Туломе в Мурманской области, является гражданкой Белоруссии. Об этом 2 января сообщило посольство республики в России.
Вечером 1 января на реке Туломе в районе Поморской набережной города Колы при групповом занятии айс-флотингом (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) 57-летнюю женщину унесло течением.