Три человека погибли в перевернувшейся лодке в Ленинградской области

После произошедшего Западное межрегиональное следственное управление возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По версии следствия, аэролодка перевернулась, когда столкнулась с конструкцией наплавного моста.