Премьер Польши оскандалился из-за ошибки во время новогоднего обращения

«Даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — обвинил Туска председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в социальной сети X. Его заявление поддержали и другие представители PiS, которые назвали оговорку недопустимой для руководителя кабинета министров.