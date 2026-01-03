Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Польши оскандалился из-за ошибки во время новогоднего обращения

Премьер-министр Польши Дональд Туск оказался в центре политического скандала после новогоднего обращения к нации. Депутаты Сейма обвинили его в «переписывании истории» из ‑за ошибки в дате основания польского государства.

Дональда Туска уличили в переписывании истории за ошибку в дате основания страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск оказался в центре политического скандала после новогоднего обращения к нации. Депутаты Сейма обвинили его в «переписывании истории» из ‑за ошибки в дате основания польского государства.

«Даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — обвинил Туска председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в социальной сети X. Его заявление поддержали и другие представители PiS, которые назвали оговорку недопустимой для руководителя кабинета министров.

Туск заявил, что 2026 год якобы стал 1001-м годом существования Польши. При этом в стране традиционно считают началом государственности 966 год — дату крещения князя Мешко I. Ранее в 2025 году президент Польши Кароль Навроцкий называл Туска худшим премьером страны с 1989 года.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше