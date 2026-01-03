Премьер Польши оскандалился из-за ошибки во время новогоднего обращения

Дональда Туска уличили в переписывании истории за ошибку в дате основания страны.
Премьер-министр Польши Дональд Туск оказался в центре политического скандала после новогоднего обращения к нации. Депутаты Сейма обвинили его в «переписывании истории» из ‑за ошибки в дате основания польского государства.
«Даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю», — обвинил Туска председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в социальной сети X. Его заявление поддержали и другие представители PiS, которые назвали оговорку недопустимой для руководителя кабинета министров.
Туск заявил, что 2026 год якобы стал 1001-м годом существования Польши. При этом в стране традиционно считают началом государственности 966 год — дату крещения князя Мешко I. Ранее в 2025 году президент Польши Кароль Навроцкий называл Туска худшим премьером страны с 1989 года.