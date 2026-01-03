Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске возбудят дело из-за грабителей, нападавших на прохожих

Бастрыкин отреагировал на сообщения о хулиганстве.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в соцсетях о противоправных действиях в Новосибирске.

В сообщениях говорится, что группа приезжих мужчин провоцирует конфликты с прохожими и пытается похищать их имущество. По словам авторов публикации, подобные случаи происходят уже не первый раз.

Следственные органы СК по Новосибирской области проводят проверку по признакам хулиганства и покушения на грабеж. Речь идет о статьях 213 и 161 УК РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело, установить все обстоятельства произошедшего и доложить о результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.