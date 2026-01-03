Российский турист умер в Таиланде во время новогодних праздников

Храм Тхам Тапан — это буддийский храмовый комплекс в Таиланде, в провинции Краби. Его также называют «храмом Рая и Ада». Он находится недалеко от более известного храма Ват Суваннакуха (храма обезьян) и привлекает туристов своей необычной атмосферой, сочетающей буддийские учения и народные поверья.