Российский турист умер в Таиланде во время новогодних праздников

В Таиланде скончался российский турист при восхождении к храму.
Россиянин скончался во время подъема к храму Тхам Та Пан в горной местности тайской провинции Пхангнга. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.
«Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть [сорокалетнего] россиянина. Предварительно установлено, что причиной смерти мог стать тепловой удар», — следует из сообщения. В настоящий момент тело увезли на вскрытие.
Храм Тхам Тапан — это буддийский храмовый комплекс в Таиланде, в провинции Краби. Его также называют «храмом Рая и Ада». Он находится недалеко от более известного храма Ват Суваннакуха (храма обезьян) и привлекает туристов своей необычной атмосферой, сочетающей буддийские учения и народные поверья.