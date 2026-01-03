Ричмонд
В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждены электропровода на одной из опор

В Ростовской области с вечера пятницы силами противовоздушной обороны были уничтожены и подавлены БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стёкла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. Электроснабжение было оперативно восстановлено», — написал Слюсарь.

Напомним, в ночь со 2 на 3 января в пригороде Краснодара также сработали системы противовоздушной обороны, перехватившие беспилотники над городом. Очевидцы рассказали, что первые громкие хлопки прозвучали ещё в 23:30 и продолжались несколько часов. Жители насчитали не менее семи взрывов в южных и юго-западных районах Краснодара. В небе слышали работу мотора. Информации о пострадавших или повреждениях нет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

