В Таиланде российский турист умер во время прогулки

Спасательная операция была организована 2 января после поступления информации о том, что 40-летний мужчина потерял сознание по пути к популярной достопримечательности. Прибывшие на место медики констатировали его смерть, после чего тело было доставлено в больницу для проведения судебно-медицинского вскрытия. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать тепловой удар.