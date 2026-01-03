В Таиланде российский турист умер во время прогулки

В таиландской провинции Пхангнга российский турист скончался во время подъема к храму Тхам Та Пан, расположенному в гористой местности. О случившемся сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Спасательная операция была организована 2 января после поступления информации о том, что 40-летний мужчина потерял сознание по пути к популярной достопримечательности. Прибывшие на место медики констатировали его смерть, после чего тело было доставлено в больницу для проведения судебно-медицинского вскрытия. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать тепловой удар.
В связи с произошедшим таиландские власти и представители туристической отрасли вновь напомнили путешественникам о необходимости соблюдать меры предосторожности. Туристам рекомендуется избегать длительного пребывания под палящим солнцем, использовать головные уборы и регулярно восполнять водный баланс, а при появлении признаков перегрева незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Ранее гражданка России оказалась среди пострадавших при столкновении двух поездов на железнодорожном маршруте, ведущем к Мачу-Пикчу в Перу.