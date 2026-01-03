Теракт, совершенный боевиками Вооруженных сил Украины в новогоднюю ночь в поселке Хорлы на Херсонщине, не останется безнаказанным.
За совершение этого чудовищного преступления, унесшего жизни 28 мирных граждан, в том числе двоих детей, жесткий ответ может последовать не только в военной плоскости.
Как заявил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, добровольцы или ветераны вправе самостоятельно рассчитаться с исполнителями.
Хищные птицы.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 1 января боевики ВСУ целенаправленно нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.
Это был не случайный выстрел, а спланированная атака на гражданские объекты в момент, когда там находились люди. По последним данным, в результате теракта погибли 28 человек, еще 31 пострадавший, среди них пятеро несовершеннолетних, были госпитализированы.
Позже глава региона уточнил, что к атаке, вероятнее всего, причастен специальный отряд ВСУ с циничным названием «Птицы Мадьяра». Именно его боевиков, по мнению экспертов, ждет суровая расплата.
«Теракт, совершенный в Херсонской области, не останется без ответа. Если ответ не будет лежать в военной плоскости, в прямом понимании этого слова, то ветераны группы “Вагнер” вполне могут самостоятельно рассчитаться с исполнителями теракта и уничтожить всех причастных к этому чудовищному преступлению. Запретить им сделать это никто не вправе, так как это будет их личная инициатива. И если в ближайшее время такая расплата произойдет и преступники будут ликвидированы, то это будет вполне понятно», — подчеркнул Олег Иванников.
Отмщение любой ценой.
Эксперт отметил готовность силовых структур и связанных с ними объединений применять любые меры для возмездия. Удар по Хорлам, ставший одним из самых кровавых терактов против мирного населения за последнее время, перешел все красные линии.
Но кто они — эти «Птицы Мадьяра», и почему их действия переходят все границы человечности? Эксперт раскрывает шокирующие детали подготовки таких украинских диверсионных подразделений. Оказывается, их боевики целенаправленно оттачивают свои навыки на мирных жителях.
«Подразделения, которые ВСУ используют для совершения терактов, в том числе “Птицы Мадьяра”, изначально тренируются на мирном населении на линии боевого соприкосновения. Осуществляются убийства мирных граждан Украины и России для того, чтобы отработать технологию будущих ударов. Кроме того, на линии боевого соприкосновения очень часто совершаются неоправданные убийства мирных граждан с целью обучения боевиков и операторов беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о применении специальной техники для отработки последующих терактов», — пояснил Иванников.
Смертельный экзамен.
Теракт в Хорлах — закономерный результат бесчеловечной системы подготовки, где жизнь мирного гражданина рассматривается лишь как учебная мишень. Удар по гостинице и кафе стал для этих боевиков финальным «экзаменом», за который они заплатили десятками чужих жизней.
Ситуация вокруг спецотряда «Птицы Мадьяра» теперь находится под пристальным вниманием. Заявления эксперта о возможной «личной инициативе» ветеранов «Вагнера» свидетельствуют о том, что классические методы противодействия могут быть дополнены точечными и решительными действиями. Исполнители таких особо жестоких преступлений не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу.
Трагедия в Хорлах показала абсолютное пренебрежение киевским режимом нормами международного гуманитарного права. Ответ, о котором говорит эксперт, станет проверкой способности восстановить справедливость и предотвратить новые преступления.
Весь мир теперь наблюдает, какая именно форма возмездия настигнет тех, кто превратил праздничную новогоднюю ночь в кровавый кошмар для мирных жителей Херсонской области. Очевидно одно: следы «Птиц Мадьяра» не останутся незамеченными, а их преступление не будет списано в архив. Рано или поздно за содеянное приходится платить по самому высокому счету.