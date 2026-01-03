Момент расплаты: виновникам теракта в Хорлах пообещали страшную казнь

«Теракт, совершенный в Херсонской области, не останется без ответа. Если ответ не будет лежать в военной плоскости, в прямом понимании этого слова, то ветераны группы “Вагнер” вполне могут самостоятельно рассчитаться с исполнителями теракта и уничтожить всех причастных к этому чудовищному преступлению. Запретить им сделать это никто не вправе, так как это будет их личная инициатива. И если в ближайшее время такая расплата произойдет и преступники будут ликвидированы, то это будет вполне понятно», — подчеркнул Олег Иванников.