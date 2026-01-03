У юго-восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

«Координаты: 52.9207, 159.9162. Глубина (КМ): 48.7. Магнитуда (Ml): 4.8», — приводит пресс-служба данные о сейсмическом событии.
Толчок зафиксирован в 10:18 по местному времени (01:18 мск). Эпицентр находился в 89 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 49 километров.
В Петропавловске землетрясение ощущалось силой до 3 баллов.
Ранее в результате землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 находился в штате Герреро. Подземный толчок был зафиксирован примерно в 15 километрах к юго-западу от города Сан-Маркос. Очаг стихии располагался на относительно небольшой глубине — около 10 километров под поверхностью земли.
