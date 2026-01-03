Ричмонд
Следователь спас человека во время приступа эпилепсии на морозе в Якутске

В столице Якутии в предновогодние дни следователь-криминалист Илья Шишкин по пути домой увидел необычное столпотворение людей на остановке. Оказалось, что у молодого мужчины в 50-градусный мороз произошел приступ эпилепсии. Сотрудник Следственного комитета оказал пострадавшему первую помощь, перевернув его набок и поддерживая голову до окончания приступа. Об этом в субботу, 3 января, сообщила пресс-служба СК по региону.

— Молодой человек через несколько минут пришел в себя и искренне поблагодарил стража порядка. Он сказал, что болезнь у него давно, но впервые настигла вне дома, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Руководство регионального управления СК отметило мужество Ильи Шишкина как пример гражданской ответственности и умения действовать в экстремальных обстоятельствах.

