Следователь спас человека во время приступа эпилепсии на морозе в Якутске

В столице Якутии в предновогодние дни следователь-криминалист Илья Шишкин по пути домой увидел необычное столпотворение людей на остановке. Оказалось, что у молодого мужчины в 50-градусный мороз произошел приступ эпилепсии. Сотрудник Следственного комитета оказал пострадавшему первую помощь, перевернув его набок и поддерживая голову до окончания приступа. Об этом в субботу, 3 января, сообщила пресс-служба СК по региону.