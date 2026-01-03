Следователь спас человека во время приступа эпилепсии на морозе в Якутске

В столице Якутии в предновогодние дни следователь-криминалист Илья Шишкин по пути домой увидел необычное столпотворение людей на остановке. Оказалось, что у молодого мужчины в 50-градусный мороз произошел приступ эпилепсии. Сотрудник Следственного комитета оказал пострадавшему первую помощь, перевернув его набок и поддерживая голову до окончания приступа. Об этом в субботу, 3 января, сообщила пресс-служба СК по региону.
— Молодой человек через несколько минут пришел в себя и искренне поблагодарил стража порядка. Он сказал, что болезнь у него давно, но впервые настигла вне дома, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Руководство регионального управления СК отметило мужество Ильи Шишкина как пример гражданской ответственности и умения действовать в экстремальных обстоятельствах.
Семилетний мальчик спас младшего брата из горящего дома в Башкортостане. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Инцидент произошел 30 декабря в Белорецке, где загорелся частный дом. Пожарным стало известно, что внутри могут находиться дети.
Однако семилетнему Арслану удалось до приезда спасателей вытащить из горящего дома полуторагодовалого брата.