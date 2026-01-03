Частный вертолёт разбился в горах Аризоны

На борту находились четыре человека. Данных об их состоянии пока нет. Спасатели пытаются добраться до места аварии, точное число пострадавших ещё устанавливают.
Расследование поручили Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA). FAA ввело временное ограничение на полёты над районом катастрофы из-за угрозы безопасности.
Ранее два вертолёта столкнулись в воздухе над городом Хаммонтон и упали на землю. Один аппарат упал в лесополосе, второй — непосредственно в черте населённого пункта.
