Частный вертолёт разбился в горах Аризоны

Частный вертолёт разбился в горах недалеко от Финикса в штате Аризона. Крушение произошло около 11:00 по местному времени (21:00 мск). Об этом в пятницу сообщил телеканал ABC News.

Источник: Life.ru

На борту находились четыре человека. Данных об их состоянии пока нет. Спасатели пытаются добраться до места аварии, точное число пострадавших ещё устанавливают.

Расследование поручили Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA). FAA ввело временное ограничение на полёты над районом катастрофы из-за угрозы безопасности.

Ранее два вертолёта столкнулись в воздухе над городом Хаммонтон и упали на землю. Один аппарат упал в лесополосе, второй — непосредственно в черте населённого пункта.

