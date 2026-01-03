Трамп одним решением отменил важный документ

«Настоящая сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно, через саму HieFo либо через ее партнеров, дочерние компании, аффилированные лица или акционеров-иностранцев, также запрещается», — говорится в указе американского лидера. Проще говоря, указом запрещено завершение сделки по продаже полупроводникового бизнеса Emcore и связанных с ним производственных мощностей HieFo, о которой стороны объявили в 2024 году.