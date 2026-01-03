Ричмонд
Трамп одним решением отменил важный документ

Президент США Дональд Трамп распорядился аннулировать сделку в сфере полупроводников между американской Emcore и компанией HieFo, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома.

Трамп отменил сделку по полупроводникам между Emcore и HieFo из-за потенциальной угрозы США.

Президент США Дональд Трамп распорядился аннулировать сделку в сфере полупроводников между американской Emcore и компанией HieFo, ссылаясь на угрозу национальной безопасности. Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома.

«Настоящая сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно, через саму HieFo либо через ее партнеров, дочерние компании, аффилированные лица или акционеров-иностранцев, также запрещается», — говорится в указе американского лидера. Проще говоря, указом запрещено завершение сделки по продаже полупроводникового бизнеса Emcore и связанных с ним производственных мощностей HieFo, о которой стороны объявили в 2024 году.

Emcore специализируется на инерциальных навигационных системах для аэрокосмического, оборонного, коммерческого и промышленного сегментов. HieFo разрабатывает и производит фотонные устройства на основе фосфида индия для оптоволоконных сетей связи. Сумма сделки по продаже полупроводникового бизнеса Emcore, реализацию которой теперь запрещает указ, составляла 2,9 миллиона долларов.

