В торговых павильонах Сергиева Посада локализовали пожар на 3000 квадратах

Ранее в Новоладожском канале в Ленинградской области перевернулась лодка с четырьмя людьми. Трое погибли, один человек выжил. Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи, а тела погибших — прибывшим сотрудникам полиции. По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.