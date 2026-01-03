В торговых павильонах Сергиева Посада локализовали пожар на 3000 квадратах. Видео © Telegram / МЧС Московской области.
«В Сергиев Посаде горят торговые павильоны на рынке по улице 1-ая Рыбная. Огонь охватил 3 тысячи квадратов. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка», — уточняли в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали 57 специалистов и 18 единиц техники.
Ранее в Новоладожском канале в Ленинградской области перевернулась лодка с четырьмя людьми. Трое погибли, один человек выжил. Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи, а тела погибших — прибывшим сотрудникам полиции. По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
