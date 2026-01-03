Ричмонд
Россиянин умер во время восхождения к храму Тхам Та Пан в Таиланде

Гражданин РФ скончался в Таиланде, по предварительным данным, из-за теплового удара.

Источник: Комсомольская правда

Российский турист скончался во время подъема к буддийскому храму Тхам Та Пан в горах провинции Пхангнга в Таиланде. Об этом пишет Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Утром 2 января управление получило сигнал о потере сознания 40-летнего туриста. Спасатели прибыли на горную тропу к храму, однако медики смогли лишь констатировать смерть россиянина.

Тело погибшего россиянина было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной информации, вероятной причиной гибели стал тепловой удар.

При этом местные власти и туркомпании призвали путешественников соблюдать меры предосторожности.

Ранее в интервью KP.RU посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил, что главной ошибкой российских туристов является пренебрежение полисом медицинского страхования для поездок за границу.