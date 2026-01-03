Шестерых человек спасли на пожаре в селе Хомутово

Шестерых человек спасли на ночном пожаре в селе Хомутово Иркутского муниципального округа. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.
— Поздней ночью на улице Чапаева загорелась квартира в трехэтажном доме. До прибытия спасателей помещение самостоятельно покинули четыре человека. Звеном газодымозащитной службы из задымленного подъезда спасены 3 человека, пожарными по трехколенной лестнице спасены еще 3, — говорится в сообщении.
Огонь на двух квадратах ликвидировали 22 пожарных с помощью шести единиц техники. Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание включенной в сеть микроволновки.