Шестерых человек спасли на пожаре в селе Хомутово

— Поздней ночью на улице Чапаева загорелась квартира в трехэтажном доме. До прибытия спасателей помещение самостоятельно покинули четыре человека. Звеном газодымозащитной службы из задымленного подъезда спасены 3 человека, пожарными по трехколенной лестнице спасены еще 3, — говорится в сообщении.