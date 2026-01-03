Следила вся страна: топ ЧП в Челябинской области в 2025 году

У сотрудников чрезвычайных ведомств было много работы в 2025 году.
Челябинская область в 2025 году не раз оказывалась в федеральной повестке. За некоторыми событиями в регионе с особым интересом следила, без преувеличения, вся страна. Топ происшествий, прогремевших на всю Россию — в материале URA.RU.
«Подарки» для участников СВО.
В середине марта начальник отдела досмотра челябинского аэропорта «Баландино» Александр Абрамов обнаружил в партии посылок, предназначавшихся для участников СВО по всей стране, бомбы. Взрывчатка была замаскирована под парфюмерные наборы. При вскрытии они должны были сдетонировать. Абрамов незамедлительно сообщил об опасной находке в спецслужбы.
Благодаря бдительности сотрудника аэропорта ФСБ смогла предотвратить массовое покушение на бойцов. Посылки с бомбами были уничтожены на специальном полигоне. Отправитель же был задержан. Им оказался гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами.
Сейчас по делу идут следственные мероприятия. Абрамов же, обнаруживший опасный груз, получил благодарность от генерального директора «Новапорт Холдинг».
Взлетевшая на воздух многоэтажка.
В конце марта в одной из многоэтажек поселка Красногорский (Еманжелинский район) взорвался бытовой газ. В поселок стянулись все экстренные и чрезвычайные службы.
Выяснилось, что взрыв произошел из-за утечки газа. Один из подъездов буквально разлетелся. Виновником оказался мужчина, страдающий тяжелым онкологическим заболеванием. Сам он остался жив — с ожогами 70% тела его доставили в больницу. Но от взрыва погибла его соседка, 82-летняя пенсионерка. У других жильцов дома были зафиксированы переломы, черепно-мозговые травмы.
Оперативно к месту ЧП прибыл и губернатор региона Алексей Текслер. Он провел совещание оперативного штаба, на котором ориентировал присутствующих на оказание комплексной помощи пострадавшим жителям.
Через несколько дней после случившегося жители дома получили единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Кроме нее власти распорядились выплатить дополнительные компенсации: миллион рублей — семье погибшей женщины, от 300 до 500 тысяч — потерпевшим с травмами (в зависимости от тяжести) и 75−150 тысяч — жильцам за утраченное имущество.
Также жильцам обещали в кратчайшие сроки восстановить дом. Еще до майских праздников ремонт был завершен.
Упала деталь от самолета.
Воскресным утром 18 мая жители Челябинска стали свидетелями драматичного зрелища. При пролете пилотной группы «Стрижи» горожане заметили инверсионный след. Этот след поначалу приняли за падающий самолет. Но взрыва не было, не мчались с сиренами машины МЧС и скорой помощи.
Позже выяснилось, что у одного из пяти самолетов по время тренировочного полета отпала деталь — запасной топливный бак. По счастью пустой, поэтому не было возгорания, и никто на земле не пострадал. Позже бак нашли на территории городского бора.
Фуры с БПЛА для ударов по российским аэродромам.
В июне украинские БПЛА атаковали аэродромы в Иркутской и Мурманской областях. Дроны начали вылетать прям из кузовов фур. Водители, не подозревающие об опасности перевозимого груза, пытались сбивать их камнями.
Было установлено, что фуры ехали из Челябинска. В самом городе удалось найти склад, где беспилотники собирались и загружались для транспортировки. Отправитель указывал в качестве груза сборные дома. Так что водители не догадывались, что стали частью большой террористической схемы.
Главным подозреваемым в атаке на аэродромы стал последний арендатор склада, уроженец Житомира (Украина) Артем Тимофеев*. За несколько дней до атаки БПЛА на аэродромы он с женой Екатериной* покинул территорию России. Сейчас пара объявлена в федеральный розыск и внесли в список террористов и экстремистов.
*Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
Взрыв на заводе.
В ночь на 23 октября на одном из заводов в Копейске произошел взрыв, унесший жизни 23 человек. Еще 28 рабочих получили различные травмы.
За спасательной операцией на предприятии следила вся страна. Каждый день спасатели отчитывались об увеличении числа погибших и раненых. 24 октября в Челябинской области стал Днем траура. Соболезнования родным и близким сотрудников приходили из разных точек России и мира.
СМИ со ссылкой на источники писали, что взрыв мог произойти из-за нарушений технологического процесса. Официально же причину взрыва так и не озвучили. Только к середине декабря удалось установить личности всех погибших. В некоторых случаях понадобилась ДНК-экспертиза.