После сильного землетрясения в Мексике было зафиксировано более 900 афтершоков

В Мексике после землетрясения магнитудой 6,5 было зарегистрировано 936 повторных сейсмических событий. Об этом сообщили в национальной сейсмологической службе.

Источник: Life.ru

«По состоянию на 20:00 2 января зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в районе Сан-Маркос в штате Герреро», — говорится в сообщении.

Максимальная магнитуда повторного толчка составила 4,7. Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической обстановкой.

Напомним, в результате землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 находился в штате Герреро. Подземный толчок был зафиксирован примерно в 15 километрах к юго-западу от города Сан-Маркос. Очаг стихии располагался на относительно небольшой глубине — около 10 километров под поверхностью земли.

