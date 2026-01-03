Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 22 дрона ВСУ над несколькими регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в субботу, 3 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в субботу, 3 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— 12 БПЛА — над территорией Республики Крым, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Ростовской области, — добавили в ведомстве.

Еще по одному дрону ВСУ ликвидировали над территорией Республики Адыгея и над акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал ведомства.

Ночью серия взрывов прозвучала в пригороде Краснодара. Силы противовоздушной обороны уничтожали воздушные цели над городом. По словам очевидцев, громкие звуки начались в 23:30 2 января.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Украина может готовить теракт в России на Рождество.

Бойцы ВСУ шесть раз атаковали энергетический комплекс Луганской Народной Республики в ночь на пятницу, 2 января. Срок восстановления энергосети займет от трех до пяти суток.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше