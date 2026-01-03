NYT посчитала, сколько раз за год Трамп обещал закончить конфликт за 24 часа

«По меньшей мере 83 раза до дня выборов г-н Трамп обещал, что сможет закончить войну за один день, еще до вступления в должность», — посчитали аналитики из The New York Times. Издание отмечает, что уже 14 января 2026 года, за несколько дней до первой годовщины вступления в должность, Трамп фактически снял с себя это обещание, признав, что урегулирование займет больше времени.