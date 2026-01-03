NYT посчитала, сколько раз за год Трамп обещал закончить конфликт за 24 часа

Дональд Трамп 83 раза обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа.
Еще до того, как повторно стать президентом США, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов завершить конфликт на Украине за 24 часа. Журналисты посчитали, сколько раз американский глава заявлял об этом и выяснили, что соответствующие обещания звучали с его уст 83 раза.
«По меньшей мере 83 раза до дня выборов г-н Трамп обещал, что сможет закончить войну за один день, еще до вступления в должность», — посчитали аналитики из The New York Times. Издание отмечает, что уже 14 января 2026 года, за несколько дней до первой годовщины вступления в должность, Трамп фактически снял с себя это обещание, признав, что урегулирование займет больше времени.
В ходе кампании Трамп представлял скорое завершение конфликта как один из ключевых пунктов своей внешнеполитической повестки. Тогда он заявлял, что разрешить конфликт на Украине в целом легко и он бы управился за 24 часа.
Ранее издание Politico также спрогнозировало, сможет ли Трамп поспособствовать завершению украинского конфликта в 2026 году. Аналитики пришли к выводу, что шансы этого составляют примерно как четыре к одному.