Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT посчитала, сколько раз за год Трамп обещал закончить конфликт за 24 часа

Еще до того, как повторно стать президентом США, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов завершить конфликт на Украине за 24 часа. Журналисты посчитали, сколько раз американский глава заявлял об этом и выяснили, что соответствующие обещания звучали с его уст 83 раза.

Дональд Трамп 83 раза обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа.

Еще до того, как повторно стать президентом США, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов завершить конфликт на Украине за 24 часа. Журналисты посчитали, сколько раз американский глава заявлял об этом и выяснили, что соответствующие обещания звучали с его уст 83 раза.

«По меньшей мере 83 раза до дня выборов г-н Трамп обещал, что сможет закончить войну за один день, еще до вступления в должность», — посчитали аналитики из The New York Times. Издание отмечает, что уже 14 января 2026 года, за несколько дней до первой годовщины вступления в должность, Трамп фактически снял с себя это обещание, признав, что урегулирование займет больше времени.

В ходе кампании Трамп представлял скорое завершение конфликта как один из ключевых пунктов своей внешнеполитической повестки. Тогда он заявлял, что разрешить конфликт на Украине в целом легко и он бы управился за 24 часа.

Ранее издание Politico также спрогнозировало, сможет ли Трамп поспособствовать завершению украинского конфликта в 2026 году. Аналитики пришли к выводу, что шансы этого составляют примерно как четыре к одному.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше