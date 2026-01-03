ПВО ночью сбила 22 украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Республики Крым, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Республики Адыгея, один БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше