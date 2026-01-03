Ричмонд
ПВО ночью сбила 22 украинских беспилотника

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. ПВО России за минувшую ночь перехватила и уничтожила 22 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Республики Крым, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Республики Адыгея, один БПЛА — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

