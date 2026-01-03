Ричмонд
За ночь ПВО уничтожила 22 украинских дрона над регионами РФ и Азовским морем

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над территорией Республики Крым, шесть БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края. Два беспилотника уничтожили над Ростовской областью, по одному БПЛА — над территорией Республики Адыгея и акваторией Азовского моря.

Ранее в Ростовской области с вечера пятницы силами противовоздушной обороны были уничтожены и подавлены БПЛА Вооружённых сил Украины в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, люди не пострадали. В слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стёкла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. Электроснабжение было оперативно восстановлено.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

