За ночь ПВО уничтожила 22 украинских дрона над регионами РФ и Азовским морем

Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над территорией Республики Крым, шесть БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края. Два беспилотника уничтожили над Ростовской областью, по одному БПЛА — над территорией Республики Адыгея и акваторией Азовского моря.
Ранее в Ростовской области с вечера пятницы силами противовоздушной обороны были уничтожены и подавлены БПЛА Вооружённых сил Украины в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, люди не пострадали. В слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стёкла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. Электроснабжение было оперативно восстановлено.
