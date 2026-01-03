МЧС: Открытое горение на рынке в подмосковном Сергиевом Посаде потушено

Открытое горение на рынке в подмосковном Сергиевом Посаде потушили. Об этом в субботу, 3 января, сообщили в МЧС Московской области.
— 05:24 пожар локализован на 3000 квадратах. 07:00 ликвидация открытого горения. К тушению пожара привлекалось 82 человека личного состава и 28 единиц техники, — написали в Telegram-канале ведомства.
Ночь сообщалось, что пожарные тушат торговые павильоны в подмосковном Сергиевом Посаде на территории трех тысяч квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.
До этого семилетний мальчик спас младшего брата из горящего дома в Башкортостане. Инцидент произошел 30 декабря в Белорецке, где загорелся частный дом.