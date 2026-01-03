Удары по Ростовской области и неработающие аэропорты: карта атак БПЛА 3 января

Украинские дроны атаковали четыре района Ростовской области.
Украинские беспилотники ночью, 3 января, атаковали пять российских территорий. Среди них была Ростовская область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, в слободе Семено-Камышенской пострадали несколько частных домов и провода ЛЭП.
Также в нескольких российских регионах объявлялась опасность атаки БПЛА. Кроме того, не работали три аэропорта. Подробнее об атаках украинских дронов по территориям РФ на 3 января — в материале URA.RU.
Сколько БПЛА сбито ночью 3 января.
Российские средства ПВО уничтожили 22 беспилотника, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дроны ВСУ сбиты над следующими российскими территориями:
12 БПЛА — над территорией Республики Крым;6 БПЛА — над территорией Краснодарского края;2 БПЛА — над территорией Ростовской области;1 БПЛА — над территорией Республики Адыгея;1 БПЛА — над акваторией Азовского моря.
Ростовская область: пострадала инфраструктура.
По предварительным данным, от атаки БПЛА никто из людей не пострадал, сообщил Слюсарь.
В Ростовской области дроны ВСУ были сбиты в четырех районах: Сальске, Миллеровском, Кашарском и Чертковском районах. В последнем, в слободе Семено-Камышенской обломки беспилотника повредили частные дома и провода ЛЭП. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. В слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Слюсарь добавил, что электроснабжение быстро восстановили. По предварительной информации, никто из мирных граждан не пострадал.
Где вводился режим беспилотной опасности.
Опасность атаки беспилотников объявлялась в Республике Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Пензенской и Воронежской областях. Об этом сообщили официальные власти российских территорий в соцсетях. В течение ночи и ближе к утру данный режим был отменен.
Какие аэропорты не работали ночью 3 января.
Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Геленджика, Волгограда и Краснодара. Это сделано в целях безопасности пассажиров. К раннему утру все ограничения в этих аэропортах были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.