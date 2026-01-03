Семья секретаря избиркома находилась в машине, атакованной ВСУ под Херсоном

Ранее удар ВСУ пришёлся по легковому автомобилю в районе Тарасовки. В машине находилась семья, в том числе пожилые люди, их взрослая дочь и пятилетний ребёнок. Ребёнок погиб на месте, остальные получили множественные ранения. Пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали в Скадовскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую помощь.