В Мексике после землетрясения магнитудой 6,5 зафиксировали 936 афтершоков

После мощного землетрясения, которое произошло в Мексике 2 января, сейсмологи зафиксировали более 900 афтершоков.
«По состоянию на 20:00 2 января зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в районе Сан-Маркос в штате Герреро», — сообщила национальная сейсмологическая служба в соцсети Х*.
Сейсмологи указали, что магнитуда самого сильного повторного толчка составила 4,7.
Напомним, 2 января у побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр, согласно данным сейсмологов, находился на расстоянии около 65 километров юго-восточнее города Акапулько-де-Хуарес.
Мэр мексиканской столицы Мехико Клара Бругада сообщила о 12 пострадавших в результате стихии.
