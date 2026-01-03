Ричмонд
В Мексике после землетрясения магнитудой 6,5 зафиксировали 936 афтершоков

Магнитуда самого сильного повторного толчка составила 4,7.

Источник: Аргументы и факты

После мощного землетрясения, которое произошло в Мексике 2 января, сейсмологи зафиксировали более 900 афтершоков.

«По состоянию на 20:00 2 января зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в районе Сан-Маркос в штате Герреро», — сообщила национальная сейсмологическая служба в соцсети Х*.

Сейсмологи указали, что магнитуда самого сильного повторного толчка составила 4,7.

Напомним, 2 января у побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр, согласно данным сейсмологов, находился на расстоянии около 65 километров юго-восточнее города Акапулько-де-Хуарес.

Мэр мексиканской столицы Мехико Клара Бругада сообщила о 12 пострадавших в результате стихии.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.