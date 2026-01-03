Ричмонд
Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с нападениями на жителей Новосибирска

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Основанием стали сообщения о нападениях приезжих на жителей Новосибирска.

«Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по информации о хулиганских действиях в Новосибирской области. В соцсетях сообщается, что в Новосибирске приезжие, провоцируя конфликт с прохожими, пытаются похитить их имущество. В публикации отмечается, что группа мужчин уже длительное время занимается противоправными действиями», — уточнили в ведомстве.

Следственное управление по Новосибирской области начало проверку по фактам хулиганства и покушения на грабеж. Бастрыкин поручил начальнику управления возбудить дело и доложить об установленных обстоятельствах и по доводам публикации.

Ранее в Новосибирске пьяные подростки напали на директора школы во время новогоднего мероприятия. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «хулиганство». По предварительным данным, 29 декабря на праздничное мероприятие в одну из школ пришли отчисленные ученики в состоянии алкогольного опьянения. Они угрожали охраннику, а один из них ударил директора.

