Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с нападениями на жителей Новосибирска

Ранее в Новосибирске пьяные подростки напали на директора школы во время новогоднего мероприятия. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «хулиганство». По предварительным данным, 29 декабря на праздничное мероприятие в одну из школ пришли отчисленные ученики в состоянии алкогольного опьянения. Они угрожали охраннику, а один из них ударил директора.