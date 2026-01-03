В Крыму подростки избили 11-летнего школьника — Бастрыкин ждет доклад

«В октябре текущего года нарушители избили мальчика в школе, зафиксировав происходящее на камеру мобильного телефона. При этом сотрудники образовательного учреждения мер к обеспечению безопасности малолетнего и пресечению противоправных действий не приняли. Многочисленные обращения матери в уполномоченные органы результатов не принесли, в отношении подростков мер реагирования не принято», — рассказали в СК.