В Крыму подростки избили 11-летнего школьника — Бастрыкин ждет доклад

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Яркое Поле. Группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала травле малолетнего.
«В октябре текущего года нарушители избили мальчика в школе, зафиксировав происходящее на камеру мобильного телефона. При этом сотрудники образовательного учреждения мер к обеспечению безопасности малолетнего и пресечению противоправных действий не приняли. Многочисленные обращения матери в уполномоченные органы результатов не принесли, в отношении подростков мер реагирования не принято», — рассказали в СК.
Крымский главк ведомства возбудил уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.