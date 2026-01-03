Ричмонд
В Крыму подростки избили 11-летнего школьника — Бастрыкин ждет доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростками 11-летнего школьника в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Яркое Поле. Группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала травле малолетнего.

«В октябре текущего года нарушители избили мальчика в школе, зафиксировав происходящее на камеру мобильного телефона. При этом сотрудники образовательного учреждения мер к обеспечению безопасности малолетнего и пресечению противоправных действий не приняли. Многочисленные обращения матери в уполномоченные органы результатов не принесли, в отношении подростков мер реагирования не принято», — рассказали в СК.

Крымский главк ведомства возбудил уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.