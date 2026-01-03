Tesla Илона Маска впервые уступила китайской компании по продажам

Tesla впервые уступила китайской компании BYD по продажам.
Американская Tesla Илона Маска впервые лишилась статуса крупнейшего в мире продавца электромобилей, уступив лидерство китайской компании BYD. Об этом сообщает Bloomberg.
«Компания Tesla Inc. уступила титул мирового лидера по продажам электромобилей китайской компании BYD Co., растратив лидерство, которое компания под руководством Илона Маска создала за последнее десятилетие, популяризируя подключаемые к сети автомобили», — передает агентство. За год продажи Tesla упали почти на 9%, это второе подряд годовое снижение.
Компания BYD, напротив, увеличила продажи электромобилей как за квартал, так и за весь год, поставив почти 2,26 миллиона электромобилей в 2025 году. Tesla же поставила за это период 1,64 млн авто.
Ранее отмечалось, что Маск стал первым человеком в истории, чье благосостояние превысило 700 миллиардов долларов. Недавно он также похвастался тем, что обрушил налоговую службу США, когда пытался заплатить налоги.